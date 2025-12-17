Zelensky capta segnali negativi | La Russia si prepara a continuare la guerra

Zelensky evidenzia segnali preoccupanti provenienti da Mosca, suggerendo la volontà di proseguire il conflitto anche nel prossimo anno. Dopo le recenti dichiarazioni di Putin e del ministro della Difesa russo, il presidente ucraino ha condiviso il suo stato d’allerta su Telegram, sottolineando la persistente minaccia di una guerra senza fine. Una situazione che alimenta l’incertezza e preoccupa la stabilità regionale.

