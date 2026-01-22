Dall’Europa all’India Politecnica ai vertici a difesa degli oceani

L’Università Politecnica delle Marche, tramite il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, coordina il progetto internazionale ‘Harmony’, finanziato dalla Commissione Europea. L’iniziativa, che coinvolge Europa e India, si concentra sulla lotta all’inquinamento marino e sulla tutela della salute degli oceani, con un budget di circa 10 milioni di euro. Questo progetto mira a promuovere un approccio integrato per la salvaguardia degli ecosistemi marini a livello globale.

L’ Università Politecnica delle Marche (Univpm), attraverso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, coordinerà un importante progetto internazionale sui temi dell’ inquinamento del mare e della salute degli oceani appena finanziato dalla Commissione Europea sul tema Zero Pollution, denominato ‘ Harmony ’ che prevede una cooperazione tra Europa e India e che dispone di un budget complessivo di circa 10 milioni di euro. Accanto all’Univpm, capofila dell’iniziativa, sono coinvolti partner europei provenienti da Italia, Spagna, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Olanda, Germania e Belgio, insieme a sei università e centri di ricerca indiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

