Sentinel-6B | NASA SpaceX ed Europa per il monitoraggio degli oceani

(Adnkronos) – NASA e SpaceX hanno lanciato con successo il satellite Sentinel-6B. Il satellite, delle dimensioni di un Suv a grandezza naturale, è decollato a bordo di un razzo Falcon 9 da Vandenberg Space Force Base, in California, alle 9:21 p.m. PST del 16 novembre. Il contatto con la stazione di terra in Canada è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

