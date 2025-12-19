Approdo a difesa delle donne Cambio ai vertici di Io per Te

Dopo sei anni di impegno e dedizione, Alessandra Locatelli lascia la presidenza di Io per Te ODV, aprendo un nuovo capitolo alla guida dell’associazione. Con entusiasmo e determinazione, Anna Codazzi, sua vice, assume il ruolo di presidente, pronta a proseguire e rafforzare la missione di difesa e sostegno alle donne. Un momento di transizione che segna l’inizio di una nuova fase di impegno e cambiamento.

© Ilgiorno.it - Approdo a difesa delle donne. Cambio ai vertici di Io per Te Dopo sei anni alla guida dell’associazione Io per Te ODV, Alessandra Locatelli lascia la presidenza, passando il testimone ad Anna Codazzi (nella foto), sua vice. Un avvicendamento che segna una fase di rinnovamento, nel segno della continuità, per una realtà diventata negli anni punto di riferimento sul territorio nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. "È stata una decisione tutt’altro che semplice – spiega Alessandra Locatelli – maturata con gratitudine ma anche con la consapevolezza che ogni causa viva ha bisogno, nel tempo, di rinnovarsi". La fondatrice ripercorre un cammino iniziato nel 2019 e formalizzato nel 2020, in un periodo segnato dalla pandemia, fatto di formazione nelle scuole, collaborazioni con enti e comuni del Lodigiano, progetti culturali, radiofonici e di sostegno concreto alle donne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Lavoro e pari opportunità. Una cesenate ai vertici delle donne imprenditrici Leggi anche: Cambio ai vertici dell’intelligenza artificiale di Apple Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Approdo a difesa delle donne. Cambio ai vertici di Io per Te. UNITAS SCIACCA DA URLO! La squadra verde-nera approda per la seconda volta consecutiva in finale di Coppa Italia Eccellenza Sicilia! Lo 0-0 di Terrasini contro il Partinicaudace basta e avanza per staccare il pass per la sfida contro il Modica La difesa - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.