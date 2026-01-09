Durante il mese dedicato alla memoria dell’Olocausto, si registra un nuovo atto di vandalismo contro il murale di aleXsandro Palombo a Milano. L’opera, che rende omaggio a Liliana Segre, Edith Bruck e Sami Modiano, è stata imbrattata in un gesto che riafferma la presenza di antisemiti nella città. Questo episodio sottolinea l’importanza di preservare la memoria e di contrastare ogni forma di odio e intolleranza.

Nuovo attacco antisemita all'opera di aleXsandro Palombo sui muri della Caserma Montello di Milano. Nel mese dedicato alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto, l'entisemitismo di Milano urla ancora e si manifesta con lo sfregio a un'opera pop che omaggia tre italiani che sono riusciti a salvarsi dai campi di concentramento: Liliana Segre, Edith Bruck e Sami Modiano. Le immagini pop dei sopravvissuti in versione Simpson sono state letteralmente cancellate sotto una colata di vernice bianca, come se l'autore di questo atto vandalico abbia voluto negare fisicamente quella memoria, che gli stessi protagonisti hanno difeso per tutta la vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sfregio alla memoria dell'Olocausto: pro Pal imbrattano il murale per Segre, Bruck e Modiano

