La scomparsa di Giorgio Luzi il cordoglio è bipartisan | Ci hai dimostrato che anche dalle difficoltà si può guardare alla vita con fiducia
La morte di Giorgio Luzi, avvenuta a 59 anni a causa di una malattia, ha suscitato un sentimento di cordoglio condiviso tra le diverse forze politiche. La sua figura è stata riconosciuta come esempio di fiducia e resilienza, lasciando un vuoto nel panorama locale. La notizia ha richiamato l’attenzione sulla sua importante attività professionale e umana, unendosi in un sentimento di rispetto e commozione.
ANCONA – La scomparsa del noto manager Giorgio Luzi, avvenuta ore fa all'età di 59 anni a causa di una malattia, ha suscitato la reazione del mondo della politica anconetana e non solo. L’uomo, 59 anni, fino all'ultimo direttore generale di Ancona Servizi e amministratore delegato di Conerobus. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
