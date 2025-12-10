L’Ucraina | Vogliamo produrre droni in Italia con Leonardo

L'Ucraina e l'Italia valutano una collaborazione strategica nella produzione di droni, nel quadro di un pacchetto di misure di deterrenza. Il ministro degli Esteri ucraino ha annunciato l'intenzione di realizzare, con il supporto di Leonardo, droni in Italia, rafforzando così i legami tra i due paesi e le rispettive capacità di difesa.

Il ministro degli Esteri ucraino lo chiama «pacchetto deterrenza». Contiene, tra le altre cose, l’idea di fabbricare droni insieme, Ucraina e Italia. Al limite delocalizzando sul nostro territorio. «È tra gli argomenti di cui Zelensky ha discusso con Meloni », dice Andriy Sybiha, che ha accompagnato il presidente a Roma, in un’intervista a Repubblica. Si tratta di «misure per rafforzare l’esercito ucraino e renderci più autosufficienti, aumentando anche la nostra produzione di droni. Al momento produciamo il 40% del fabbisogno, l’obiettivo è arrivare al 50% nel futuro prossimo», spiega il capo della diplomazia di Kiev. 🔗 Leggi su Open.online

