Dall' antagonista di Maduro all' eroina del Covid chi sono i venezuelani di Roma

Dall'antagonista di Maduro all'eroina del Covid, i venezuelani a Roma rappresentano una comunità diversificata e in evoluzione. La loro presenza testimonia un legame storico tra Italia e Venezuela, radicato nelle migrazioni di generazioni passate. Oggi, questa comunità si caratterizza per la capacità di adattarsi ai cambiamenti, portando con sé tradizioni e sfide, contribuendo al tessuto culturale e sociale della capitale italiana.

Quello tra l’Italia e il Venezuela è un legame che parte da lontano, da quando i nonni partivano per Caracas a cercar fortuna, e che oggi vede i loro nipoti compiere il percorso inverso. A guidare questa resistenza venezuelana sono soprattutto donne. Per loro, e per molti altri, Roma è un ritorno.🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, presidio contro l’intervento Usa a Caracas: contestati esuli venezuelani anti-MaduroA Piazza Barberini, sotto la pioggia, circa 200 persone si sono riunite per un presidio di protesta contro l’intervento militare statunitense in Venezuela.

L’abbraccio del governo al reporter sfigurato dall’attacco antagonistaDopo settimane di silenzio, si riaccendono le voci di solidarietà per Davide Albini Bevilacqua, il video reporter vittima di un grave attacco durante gli scontri di Udine.

Sicurezza, referendum, Maduro: così le contrattazioni e il lavoro sono spariti dall'agenda LandiniIl segretario Cgil è impegnato in un tour contro la riforma della giustizia. Critica il governo sul pacchetto sicurezza. E interviene sulle questioni estere. Sui rinnovi contrattuali, invece, le frizi ... ilfoglio.it

Scoppia la Maduro mania: boom di richieste e vendita per la tuta e la maglietta indossate dal presidente del Venezuela al momento dell’arrestoLa tuta Nike e la maglietta Origin indossate da Maduro durante e dopo l'arresto diventano oggetti di culto e vanno a ruba ... ilfattoquotidiano.it

Askatasuna lancia (dall’università) la mobilitazione del 31 gennaio Si è svolta ieri nell’aula 3 della Palazzina Einaudi del campus dell’Università di Torino, un’assemblea promossa dal collettivo Askatasuna insieme ad altre realtà del movimento antagonista. L’ facebook

Da una parte un Governo che assume, investe e presidia il territorio. Dall’altra, parole che non reggono al confronto con i fatti. Come può parlare di sicurezza chi è favorevole agli sbarchi dei migranti irregolari Come può parlare di sicurezza chi è contro i cpr x.com