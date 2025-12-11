L’abbraccio del governo al reporter sfigurato dall’attacco antagonista

Dopo settimane di silenzio, si riaccendono le voci di solidarietà per Davide Albini Bevilacqua, il video reporter vittima di un grave attacco durante gli scontri di Udine. L’attenzione si concentra ora sul suo stato e sul riconoscimento pubblico delle conseguenze di quell’episodio, che ha suscitato reazioni e commenti da parte di diverse istituzioni e personalità.

Era sparito dai radar. Ora tante voci si alzano per portare la loro solidarietà a Davide Albini Bevilacqua, il video reporter sfigurato negli scontri di Udine il 14 ottobre scorso. Telefonate e abbracci, la stretta di mano delle istituzioni. Ieri il Giornale ha raccontato la sua storia: gli incidenti provocati dai pro Pal in vista del match Italia-Israele, la fitta sassaiola, il colpo da ko al volto. Devastante. «Ho subito due interventi chirurgici, ho rischiato di perdere un occhio, ora ho tre placche di titanio in faccia», queste le sconvolgenti parole di Albini Bevilacqua. Fosse stato colpito un dimostrante, probabilmente oggi il suo nome sarebbe familiare a tutti gli italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’abbraccio del governo al reporter sfigurato dall’attacco antagonista

L’abbraccio del governo al reporter sfigurato dall’attacco antagonista - Il ministro Ciriani ha chiamato Bevilacqua: "Lo incontrerò, sta pagando un prezzo alto" ... Scrive msn.com

