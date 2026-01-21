Gaza fonti | Tra Mattarella e Meloni massima consonanza su Board of Peace

Nel contesto della situazione a Gaza, fonti indicano una forte sintonia tra il Presidente Sergio Mattarella e il Premier Giorgia Meloni riguardo alla creazione del Board of Peace, promosso dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questa convergenza di posizioni riflette un’attenzione condivisa sulle iniziative di pace e stabilità nella regione, evidenziando un approccio coordinato tra le istituzioni italiane in un tema di rilevanza internazionale.

“Massima consonanza” tra Sergio Mattarella e Giorgia Meloni sul Board of Peace per Gaza voluto da Donald Trump. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Ieri, viene riferito, ci sono stati dei contatti tra il presidente della Repubblica e la premier e tra i due, che hanno valutato anche questioni costituzionali, la linea è condivisa. S ull’eventuale ingresso dell’Italia nel Board of Peace c’è la totale contrarietà di Pd, M5S e Avs e anche in maggioranza non mancano le perplessità sul tema. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

