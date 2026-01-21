gaza tra mattarella e meloni massima consonanza su board of peace

Gaza al centro di un confronto tra il presidente Mattarella e il premier Meloni, che condividono una visione comune sulla creazione del Board of Peace, promosso dall’ex presidente Trump. La loro posizione riflette un’unità di intenti su una questione delicata, sottolineando l’importanza di un approccio coordinato per affrontare le tensioni nella regione. La discussione evidenzia la volontà delle autorità italiane di contribuire a iniziative di pace e stabilità internazionale.

“Massima consonanza” tra Sergio Mattarella e Giorgia Meloni sul Board of Peace per Gaza voluto da Donald Trump. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Ieri, viene riferito, ci sono stati dei contatti tra il presidente della Repubblica e la premier e tra i due, che hanno valutato anche questioni costituzionali, la linea è condivisa. Sull’eventuale ingresso dell’Italia nel Board of Peace c’è la totale contrarietà di Pd, M5S e Avs e anche in maggioranza non mancano le perplessità sul tema. Cosa è il “Board of Peace”. Il Board of Peace è “un’organizzazione internazionale che mira a promuovere stabilità, ripristinare una governance affidabile e legittima e garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Gaza, fonti: Tra Mattarella e Meloni “massima consonanza” su Board of PeaceNel contesto della situazione a Gaza, fonti indicano una forte sintonia tra il Presidente Sergio Mattarella e il Premier Giorgia Meloni riguardo alla creazione del Board of Peace, promosso dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Fase due a Gaza. Nasce il Board of Peace. Meloni tra i papabiliFase due a Gaza: nasce il Board of Peace, un nuovo passo nel tentativo di stabilizzare la regione.

