Britney Spears incredula per la Mela gigante davanti alla stazione di Milano la gaffe social | Da dove c***o salta fuori?

Britney Spears ha condiviso sui social una reazione spontanea alla presenza di una grande mela posizionata davanti alla Stazione Centrale di Milano, accompagnata da un commento colorito. L’artista si è mostrata sorpresa e incuriosita di fronte a questa insolita installazione, generando commenti e curiosità tra i follower. La vicenda ha attirato l’attenzione per l’originalità dell’evento e la reazione sincera di Spears, diventando rapidamente argomento di discussione online.

« Where the fuck did that apple come from??? ». Ovvero: «Da dove c***o è uscita quella mela???». È la reazione scomposta di Britney Spears sui social, dopo aver condiviso il selfie di uno sconosciuto davanti alla Mela che troneggia sul piazzale davanti alla Stazione Centrale di Milano. La popstar deve essersi evidentemente convinta che quel frutto gigante fosse stato aggiunto alla foto, magari con l'intelligenza artificiale. Ignorando probabilmente che si tratta invece di un'opera di Michelangelo Pistoletto, la «Mela Reintegrata». I commenti al post sono stati disattivati, impedendo agli utenti e ai fan, italiani e non, di segnalarlo a Britney Spears e sbizzarrirsi con le loro reazioni.

