padule partono le visite guidate osservazione miti e racconti i segreti della natura e i suoi ospiti

Continua anche nel mese di dicembre il programma di visite organizzate da Legambiente Pistoia condotte da guide ambientali di ’ Natura in Toscana ’, ’Escursioni cerca trova’ e ’Passo del Gheppio’. Il calendario pre natalizio prevede passeggiate per famiglie o escursioni più lunghe, ma sempre accessibili. Il primo appuntamento è sabato 6 dicembre (ore 9-12) con la visita birdwatching ’ Lago della Gherardesca ’ condotta da Enrico Zarri. Visita allo specchio lacustre nella parte occidentale di quella che un tempo era la grande zona umida del LagoPadule di Bientina (o di Sesto). Il Lago è zona di protezione speciale lungo le rotte di migrazione e d’inverno ospita migliaia di aironi, cormorani, anatre ed altri uccelli acquatici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
