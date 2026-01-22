Cybersicurezza e autonomia strategica Perché Bruxelles stringe sui fornitori ad alto rischio

La Commissione europea ha presentato nuove iniziative per rafforzare la cybersicurezza e l’autonomia strategica dell’Unione. Attraverso la revisione del Cybersecurity Act e della direttiva Nis, Bruxelles mira a ridurre la dipendenza da fornitori ad alto rischio nelle infrastrutture critiche, migliorando la resilienza digitale dell’Europa. Queste misure sottolineano l’importanza di garantire sicurezza e controllo nel settore digitale, in un contesto di crescente complessità geopolitica.

La Commissione europea accelera sulla sicurezza digitale. Le proposte presentate questa settimana da Bruxelles per rafforzare la resilienza cibernetica dell'Unione, attraverso la revisione del Cybersecurity Act e della direttiva Nis (Network Information Systems), mirano a ridurre drasticamente la presenza di fornitori considerati "ad alto rischio" nelle infrastrutture critiche nazionali. Il testo, diffuso in bozza questa settimana, programma la progressiva eliminazione da parte degli Stati membri di componenti e servizi provenienti da soggetti ritenuti vulnerabili sul piano della sicurezza. Azione che appare come una risposta politica, normativa e operativa alla consapevolezza del fitto intreccio tra minacce ibride, leve economiche, tensioni geopolitiche e del crescente fenomeno della weaponizzazione delle supply chain.

