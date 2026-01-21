Portaerei nucleare per la Marina Militare Italiana | ambizione strategica o scelta ad alto rischio?

La prospettiva di dotare la Marina Militare Italiana di una portaerei nucleare rappresenta un'importante evoluzione nella politica di difesa nazionale. Questa ipotesi, recentemente confermata da fonti vicine a Palazzo Chigi, solleva questioni di natura strategica e di sicurezza. Analizzare i pro e i contro di questa scelta è fondamentale per comprendere le implicazioni di un possibile cambiamento nella dottrina militare italiana.

La possibilità che l'Italia possa dotare la Marina militare di una portaerei a propulsione nucleare (CVN), confermata in questi giorni negli ambienti vicini a Palazzo Chigi, segna una potenziale svolta nella postura strategica del Paese. Si tratta di un'ipotesi che apre un dibattito complesso, in cui si intrecciano ambizioni geopolitiche, vincoli operativi, sostenibilità finanziaria e rischi legati alla guerra asimmetrica nel Mediterraneo allargato. L'idea è stata richiamata esplicitamente nel Documento Programmatico Pluriennale della Difesa 2025–2027, che orienta la pianificazione strategica su base triennale.

