Ex Ilva il piano B per i siti del Nord | fornitori asiatici Politici e industriali al lavoro sull’autonomia

Il numero uno di Confindustria Genova vede il collega di Alessandria: “Coinvolgeremo Federacciai”. Oggi vertice al Mimit. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, il piano B per i siti del Nord: fornitori asiatici. Politici e industriali al lavoro sull’autonomia

la Repubblica. . È il giorno dello sciopero generale dei metalmeccanici, la mossa tentata dai sindacati (quasi) uniti per alzare il tiro della protesta e chiedere la retromarcia al governo sul piano di ridimensionamento dell'ex Ilva. Mentre a Taranto sono stati tolti i - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, sindacati sospendono sciopero ma avvertono il governo: «Il piano di chiusura va ritirato» Vai su X

Il piano B per i siti del Nord: fornitori asiatici. Politici e industriali al lavoro sull’autonomia - Il numero uno di Confindustria Genova vede il collega di Alessandria: “Coinvolgeremo Federacciai”. Riporta ilsecoloxix.it

Ex Ilva, lacrimogeni sugli operai. Bucci: “Dateci altro acciaio” - Il governatore al tavolo di oggi al ministero: “A Genova materiale non solo da Taranto ma da altri siti” ... Si legge su repubblica.it

Ilva, per ora nessun taglio in Piemonte. Cirio: “Dialogo con il governo per un piano industriale” - Oggi il ministro Urso ha parlato in collegamento con il presidente del Piemonte: “Non vi è alcun piano di chiusura” ... Da torino.repubblica.it

Ex Ilva, Bucci: “I fondi ci sono, ma una legge europea non ne consente l’uso”. I sindacati: “Sciopero a oltranza” - Corteo stamattina fino al Ponte San Giorgio con gli operai di Ansaldo Energia e Fincantieri. Come scrive ilsecoloxix.it

Ex Ilva: la sindaca Salis tra i lavoratori, "Il ministro ha chiesto un nuovo incontro, ma ci dica qual è il piano B" - Cosa fa lo Stato se non ci sono investitori? Riporta genovatoday.it

Ex Ilva, tensione a Genova al corteo dello sciopero generale. La polizia usa i lacrimogeni - 'Genova lotta per l'industria': è lo striscione alla testa del corteo dello sciopero generale dei lavoratori metalmeccanici partito dai giardini Melis di Genova Cornigliano e proclamato dai sindacati ... Da ansa.it