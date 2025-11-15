L’agricoltura italiana torna protagonista nel mercato del lavoro. Dopo anni in cui il settore primario sembrava perdere attrattività rispetto a industria e servizi, il 2025 segna una svolta. Secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat, nel secondo trimestre del 2025 l ’occupazione giovanile under 35 in agricoltura è cresciuta del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre gli altri settori economici registrano un calo medio del 2%. La fotografia scattata da Coldiretti in occasione degli Oscar Green regionali e del Villaggio Contadino di Bologna mostra un mondo agricolo sempre più ibrido, in cui alle attività tradizionali si affiancano nuove competenze digitali, tecnologiche e gestionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cresce il lavoro nel settore agricolo in Italia: 122 mila occupati under 35 e 50mila imprese