Il sistema produttivo culturale in Abruzzo genera 1,3 miliardi nel 2024 | Pescara la città più attiva
Nel 2024, il sistema produttivo culturale e creativo dell'Abruzzo ha prodotto un valore aggiunto di 1,3 miliardi di euro, segnando un incremento dell'1,8% rispetto all’anno precedente. Pescara si conferma come la città più attiva in questo settore, contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico regionale. Questi dati evidenziano l'importanza del comparto culturale nel panorama economico abruzzese.
Il sistema produttivo culturale e creativo nel 2024 in Abruzzo ha generato 1,3 miliardi di euro di valore aggiunto, con una crescita dell'1,8% rispetto all'anno precedente. I dati relativi all'Abruzzo emergono dal “Rapporto Io sono cultura 2025 ”di fondazione Symbola. Il Rapporto, giunto alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Sistema produttivo culturale, in provincia vale 332 milioni di euro. Quasi 6 mila addetti nel settore
Leggi anche: Pescara da record per numero di sfratti per morosità: solo in città 754 provvedimenti nel 2024, più di Milano
Abruzzo 2024. Sistema produttivo culturale e creativo (SPCC) prodotti 1,314 miliardi di euro; Franco Chionchio: una vita per la pallamano.; Milano Cortina 2026: per Ada Manes Foundation la Dottoressa Andriani tedofora a Pescara; Mago Antheus, rituali di Capodanno: richiamo di energie per l’amore e lavoro. “Non trascurate chi vi ama!”.
Il sistema produttivo culturale in Abruzzo genera 1,3 miliardi nel 2024: Pescara la città più attiva - I dati relativi all'Abruzzo emergono dal Rapporto Io sono cultura 2025 di Fondazione Symbola. ilpescara.it
Cresa conferma crisi strutturale sistema produttivo Abruzzo - Con poco più di cinquemila iscrizioni e cinquemila cessazioni non d'ufficio i primi nove mesi del 2025 confermano la crisi strutturale del sistema produttivo regionale: in calo le agricole, le ... ansa.it
Incentivi al sistema produttivo della cultura - 216 del 27 settembre 2018 è stata disposta la proroga del termine finale per la presentazione delle domande alle ore 14. regione.campania.it
Cultura e creatività: in Abruzzo valgono 1,3 miliardi e crescono Nel 2024 il Sistema produttivo culturale e creativo dell’Abruzzo genera 1,314 miliardi di euro di valore aggiunto (3,6% dell’economia regionale, +1,8% sul 2023) e 22.857 occupati (4,0% del to - facebook.com facebook
“Rilancio Italia”, il piano di #Confindustria per aiutare la produzione industriale, mette nel mirino due criticità del sistema produttivo italiano: il costo dell’energia e la riduzione della burocrazia. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.