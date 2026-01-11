Trump torna a minacciare Cuba | Adesso basta petrolio o soldi dal Venezuela L’Avana | Non cediamo alle interferenze Usa

Donald Trump torna a rivolgere minacce a Cuba, chiedendo di interrompere le forniture di petrolio e di denaro dal Venezuela. La risposta dell’Avana è ferma: non cederemo alle pressioni degli Stati Uniti. Nonostante la ridimensionata influenza internazionale rispetto agli anni della ‘dinastia’ Castro, l’ex presidente americano mantiene una posizione di fermezza nei confronti dell’isola caraibica.

Nonostante la crisi che ha reso il Paese molto meno influente rispetto agli anni della ‘dinastia’ Castro, Donald Trump non frena e passa a minacciare uno degli storici rivali al confine: Cuba. Mentre prova a gestire il dossier venezuelano, a ottenere ventaggi in Groenlandia e ad alimentare le rivolte in Iran, il presidente americano su Truth si rivolge a L’Avana sostenendo che “per molti anni Cuba ha vissuto grazie alle ingenti quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. In cambio, ha fornito ‘servizi di sicurezza’ agli ultimi due dittatori venezuelani, ma ora non più! Il Venezuela ora ha gli Usa, l’esercito più potente del mondo (di gran lunga!), a proteggerlo, e noi lo proteggeremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

