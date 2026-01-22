Crollo dell' Atalanta Bilbao ringrazia

L'Atalanta ha subito una sconfitta casalinga 2-3 contro l'Athletic Bilbao, complicando le possibilità di qualificazione agli ottavi di Champions League. La squadra bergamasca, dopo questa battuta d’arresto, rischia di dover fare affidamento sui risultati delle ultime partite per mantenere vive le speranze di avanzamento. La prestazione dei padroni di casa ha evidenziato le difficoltà nel trovare continuità in una fase cruciale della competizione europea.

AGI - L'Atalanta crolla in casa contro l'Athletic Bilbao, 2-3 il risultato in favore dei baschi: si complica la corsa verso gli ottavi di finale di Champions League per i bergamaschi, la vittoria nell 'ultimo turno contro l'Union Saint-Gilloise potrebbe non bastare per rientrare nelle prime otto della classifica generale. Quella di Bergamo è stata una partita dai due volti. Recuperato Djimsiti, Palladino ha schierato il solito 3-4-2-1 confermando De Ketelaere e Zalewski alle spalle di Scamacca. Valverde ha dovuto far fronte alla doppia assenza dei fratelli Williams, ma il 5-3-2 in fase difensiva non ha frenato l'entusiasmo di una Dea in gol alla prima occasione: al 16' Zalewski ha pescato Scamacca in area, che di testa ha battuto Unai Simon. 🔗 Leggi su Agi.it

