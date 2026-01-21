La partita tra Atalanta e Athletic Bilbao si gioca questa sera alle 21 alla New Balance Arena di Bergamo, valida per la settima giornata della fase a gironi di Champions League. Di seguito, le opzioni disponibili per seguire l’incontro in streaming gratuito, garantendo un accesso semplice e legale all’evento.

Atalanta e Athletic Bilbao si sfidano questa sera alle 21 alla New Balance Arena di Bergamo, nella settima giornata della League Phase di Champions League. Per i nerazzurri è una gara che pesa sul futuro europeo: vincere significa restare padroni del proprio destino nella corsa agli ottavi diretti, senza dipendere da incastri esterni. Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao in tv e streaming. La partita tra Atalanta e Athletic Bilbao sarà trasmessa in diretta su Sky. I canali di riferimento sono Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 253). La visione in streaming è garantita tramite Sky Go per gli abbonati Sky e, in alternativa, attraverso NOW sottoscrivendo il pass dedicato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Atalanta-Athletic Bilbao: dove vederla in streaming gratis

Champions, oggi Atalanta-Athletic Bilbao: orario, probabili formazioni e dove vederlaOggi, mercoledì 21 gennaio, l’Atalanta torna in campo in Champions League affrontando l’Athletic Bilbao alla New Balance Arena di Bergamo.

Champions League, oggi Atalanta–Athletic Bilbao: orario, probabili formazioni, dove vederla in tvOggi, mercoledì 21 gennaio 2026, si disputa Atalanta–Athletic Bilbao, partita valida per la settima giornata della fase a gironi della Champions League.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Champions, oggi Atalanta-Athletic Bilbao: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atalanta-Athletic Bilbao: orario e dove vederla in tv e streaming; Atalanta-Athletic Bilbao: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere la Champions League.

Atalanta-Athletic Bilbao: Sky, Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streamingL' Atalanta ospita Athletic Club nella partita valida per la settima giornata della League Phase della Champions League. Si gioca alle 21 nella New Balance Arena di Bergamo. Per i bergamaschi ... gazzetta.it

Atalanta-Athletic Bilbao: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere la Champions LeagueI bergamaschi ricevono gli spagnoli nel settimo turno della fase campionato della massima competizione europea ... tuttosport.com

Champions League, oggi Atalanta–Athletic Bilbao: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv I bergamaschi puntano a una vittoria per passare direttamente agli ottavi - facebook.com facebook

“ , ” Atalanta-Athletic Club sarà battaglia in campo, prima è stata una festa nel segno della più secolare tradizione basca …e vi spieghiamo perché! @LeonesItalianos x.com