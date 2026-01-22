La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro il Benfica, rompendo un tabù e consolidando il passaggio del turno. La partita, caratterizzata da una prestazione sofferta, ha visto Thuram e McKennie protagonisti. Nonostante la sconfitta di Mou, la squadra ha dimostrato pazienza e capacità di sfruttare le occasioni decisive, confermando un momento positivo per il club.

Si può anche gioire così, senza dominare davvero, anzi con sofferenza, ma poi colpendo al momento giusto. E’ spesso la cifra delle grandi. La Juve balza già nei playoff per gli ottavi grazie al successo sul Benfica, squadra che in Champions aveva sempre vinto con i bianconeri nei cinque precedenti. Un motivo in più per sorridere, visto che questa è anche la terza vittoria di fila in Europa. Virtualmente, si potrebbe pensare anche a un arrivo tra le prime otto passando mercoledì 28 a Montecarlo. Spalletti contro Mourinho punta sempre su un 4-2-3-1 che affida all’estro di Yildiz e Miretti molte delle iniziative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Crescendo Juve per il pass. Thuram-McKennie, Mou ko. Spezzato il tabù Benfica

Juve, caccia a riscatto e pass. Il Benfica di Mou è una trappolaIn vista delle prossime sfide, Juve e Benfica si preparano a confrontarsi in un contesto di grande tensione e rispetto reciproco.

La Juve regola il Benfica grazie a McKennie e Thuram e si assicura i playoffLa Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro il Benfica, grazie ai gol di McKennie e Thuram.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Calcio: Juve; Spalletti, 'Bremer? Sono contento di come sta crescendo'; Juventus-Benfica 2-0, le pagelle bianconere: David in crescendo, McKennie garanzia; Juve-Benfica diretta Champions League: risultato e aggiornamenti in tempo reale LIVE; Spalletti si aspetta nuovi rinforzi dalla Juve sul mercato: Mancano ancora un paio di cose.

Juventus-Benfica 2-0, le pagelle bianconere: David in crescendo, McKennie garanziaLa Juventus batte 2-0 il Benfica nel match valevole per la settima giornata della fase campionato di Champions League. Bianconeri che passano nella ripresa grazie ai gol di Thuram e McKennie, portando ... msn.com

Jonathan David convince Llorente: Gli faccio i complimenti per il secondo tempoL'ex attaccante Fernando Llorente ha seguito la partita di Champions League tra Juventus e Benfica sul prato dello Stadium per Prime Video e al termine. tuttomercatoweb.com

La Juve non gioca la sua miglior partita, ma dimostra carattere nel momento più delicato, quando il Benfica sembra prevalere. Poi finisce in crescendo. Thuram e McKennie sopperiscono alla serata poco brillante degli attaccanti. Bravo Di Gregorio, eccellente x.com

Gigi Buffon, ospite a Teatro dei Campioni, non ha dubbi: "La Juventus può giocarsi lo Scudetto!" La mano di Spalletti è chiara ed evidente, e i bianconeri stanno crescendo partita dopo partita. Che ne pensate La Juve è davvero da Scudetto facebook