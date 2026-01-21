Juve caccia a riscatto e pass Il Benfica di Mou è una trappola

In vista delle prossime sfide, Juve e Benfica si preparano a confrontarsi in un contesto di grande tensione e rispetto reciproco. Luciano Spalletti e José Mourinho, figure di spicco nel calcio internazionale, hanno già dimostrato di saper affrontare confronti complessi, mantenendo un atteggiamento equilibrato. Questa partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con obiettivi di riscatto e qualificazione in palio.

Alla vigilia sono solo parole dolci, di grande rispetto. Ma Luciano Spalletti e José Mourinho, sportivamente parlando, non se le sono certe risparmiate in passato. Anche con i commenti fuori dal campo. ‘Lucio’ a lungo aveva vissuto la sfida come un tabù, arrivando a vincere solo il settimo confronto personale con lo Special One, quando era alla guida del Napoli e il portoghese allenava la Roma. E al primo successo ne seguì un altro, in quel 2022-2023 da scudetto alla guida degli azzurri. Statistiche a parte, Juve-Benfica di stasera vale tanto per entrambe. Dopo il ko a Cagliari, la Signora può rifarsi in Europa: punta su tutti i titolarissimi perché vincendo stasera allo Stadium, strapperebbe in sostanza il pass per i playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

HT: Juventus 1 vs 1 benfica women

Argomenti discussi: Federico Chiesa è il primo obiettivo di mercato della Juventus: i bianconeri sono pronti a proporre al Liverpool il prestito con obbligo di riscatto; Juventus a caccia di Mateta: 30 milioni offerti al Crystal Palace; Calciomercato live: Noa Lang vicino al Galatasaray, Mandas verso il Bournemouth, Lucca direzione Nottingham Forest; Calciomercato live: Lang dice sì al Galatasaray, Mateta-Juve ore calde, Lucca verso la Premier League.

