Arrestato Jacques Moretti uno dei proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana

Nella giornata di ieri è stato arrestato in Svizzera Jacques Moretti, uno dei due proprietari del bar di Le Constellation di Crans-Montana. L’incendio divampato nel locale la notte di Capodanno, è costato la vita a quaranta persone, quasi tutte di età compresa tra i sedici e i trent’anni. Almeno altre cento sono rimaste ferite nel rogo. Moretti e sua moglie, Jessica Maric, sono indagati dalla magistratura svizzera per i reati di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. L’uomo è stato interrogato a Sion, nel canton Vallese, e ora si trova in custodia cautelare; la coniuge, invece, è ancora libera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Arrestato Jacques Moretti, uno dei proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana Leggi anche: Chi sono i proprietari del locale Le Constellation. Dove sono ora Jacques e Jessica Moretti, i coniugi francesi che hanno altri due locali a Crans-Montana Leggi anche: Crans-Montana, Jacques Moretti arrestato: è il titolare del bar ‘Le Constellation’ Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Svizzera, arrestato Jacques Moretti, il proprietario del bar della strage di Crans-Montana. La moglie chiede scusa; Arrestato il proprietario del bar “Le Constellation” di Crans-Montana; Crans Montana, arrestato Jacques Moretti. Poteva scappare. La moglie chiede scusa; Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: gestore di Le Constellation. Svizzera, arrestato Jacques Moretti, il proprietario del bar della strage di Crans-Montana. La moglie chiede scusa - I presidenti Mattarella e Macron a Martigny alla cerimonia in onore delle 40 vittime dell’incendio. milanofinanza.it

