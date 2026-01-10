Arrestato Jacques Moretti uno dei proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana

Nella giornata di ieri, in Svizzera, è stato arrestato Jacques Moretti, uno dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana. L'arresto è avvenuto nell'ambito di un'indagine in corso, mentre le autorità competenti stanno valutando la situazione. Restano da chiarire le motivazioni e le implicazioni dell'episodio, che ha attirato l'attenzione locale e regionale.

Nella giornata di ieri è stato arrestato in Svizzera Jacques Moretti, uno dei due proprietari del bar di Le Constellation di Crans-Montana. L’incendio divampato nel locale la notte di Capodanno, è costato la vita a quaranta persone, quasi tutte di età compresa tra i sedici e i trent’anni. Almeno altre cento sono rimaste ferite nel rogo. Moretti e sua moglie, Jessica Maric, sono indagati dalla magistratura svizzera per i reati di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. L’uomo è stato interrogato a Sion, nel canton Vallese, e ora si trova in custodia cautelare; la coniuge, invece, è ancora libera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

