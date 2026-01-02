Crans-Montana chi sono i proprietari del locale Le Constellation

Le Constellation, locale di Crans-Montana, è gestito da Jacques e Jessica Moretti, marito e moglie. Sono i proprietari dell’esercizio coinvolto nella tragedia di Capodanno, che ha causato la morte di 47 persone. La loro gestione ha attirato l’attenzione sulla comunità locale e sugli aspetti legati alla sicurezza e alla responsabilità.

(Adnkronos) – Sono Jacques e Jessica Moretti, marito e moglie, i proprietari di Le Constellation, il locale di Crans-Montana teatro della strage di capodanno, nella quale sono rimaste uccise 47 persone. Lo scrive Corse Matin, il giornale dell'isola francese di cui è originaria la coppia, mentre l'emittente Bfm riferisce che la donna "era nel bar". Jacques e Jessica Moretti, marito e moglie, avevano rilevato Le Constellation nel 2015, allora in stato di abbandono, trasformandolo in un locale molto frequentato.

