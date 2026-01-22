Jessica Moretti, proprietaria di Le Constellation a Crans-Montana, ha dichiarato di essere uscita dal locale per chiamare i soccorsi, smentendo di essere fuggita. Durante l’interrogatorio di ieri, ha mantenuto la stessa linea difensiva del marito Jacques, che ha negato ogni responsabilità diretta nell’incidente. La vicenda resta sotto esame, con le autorità che approfondiscono le circostanze dell’accaduto.

Jessica Moretti, comproprietaria della discoteca, è indagata, come il marito, per omicidio, lesioni e incendio colposi. Davanti alla procuratrice aggiunta Christine Seppey e agli avvocati delle famiglie delle vittime, ha cercato di respingere l’ipotesi di omissione di soccorso, ribadendo una versione già fornita alla polizia poche ore dopo la tragedia: non sarebbe riuscita a rientrare nel locale a causa della calca e sarebbe rimasta all’esterno, in attesa del marito. È proprio su quei minuti che si concentra l’accusa. I legali delle famiglie hanno depositato alcune immagini che mostrerebbero Jessica Moretti mentre riprende con il cellulare l’accensione di candele pirotecniche su diverse bottiglie di champagne, una delle quali, secondo l’accusa, avrebbe innescato l’incendio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans-Montana, Jessica Moretti: «Non sono scappata da Le Constellation. Sono uscita per chiamare i soccorsi»

“Non sono scappata dal Constellation, volevo chiedere aiuto”. La versione di Jessica Moretti sulla strage di Crans-MontanaJessica Moretti, proprietaria del locale coinvolto nella tragedia di Crans-Montana, ha spiegato di non essere fuggita ma di aver cercato aiuto durante l’incendio.

Chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana: si sono salvatiJessica e Jacques Moretti, originari della Corsica, sono i proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Crans Montana, Jessica Moretti sarebbe scappata dal rogo - Ore 14 del 07/01/2026

Argomenti discussi: Crans-Montana: niente domiciliari per Jessica Moretti. 'L'Italia parte civile'; Crans Montana, la fuga di Jessica: Ero nel panico. Sono andata dai miei figli; Ho sentito un movimento di folla. Ho visto una fiamma arancione e ho urlato, le parole di…; Jessica Moretti e l’ossessione per l’incasso: Sveglia, servono 100 mila franchi.

Crans Montana, i Moretti conoscevano i rischi. «Dissi di tenere basse le fontane di fuoco». Così Jessica smentisce il maritoHa provato a dribblare le domande della procuratrice aggiunta del Cantone Vallese Christine Seppey e quelle degli avvocati, Jessica Moretti, tentando di non contraddirsi e di essere coerente ... ilmattino.it

Non sono scappata dal Constellation, volevo chiedere aiuto. La versione di Jessica Moretti sulla strage di Crans-MontanaL’imprenditrice Maric è stata interrogata per 10 ore dalla procura del Canton Vallese. L’indagini potrebbe allargarsi all’amministrazione di Crans-Montana per i mancati controllo. A Milano le autopsie ... quotidiano.net

A Trieste un gesto di bellezza diventa solidarietà: si donano i capelli per realizzare parrucche mediche destinate agli ustionati di Crans-Montana Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wc facebook

Crans Montana, retroscena sugli interrogatori dei Moretti: le ipoteche e la licenza pagata 1 franco x.com