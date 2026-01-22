Crans-Montana Jessica Moretti | Non sono scappata Ai ragazzi ho detto di tenere le bottiglie inclinate

Jessica Moretti, comproprietaria del locale Constellation a Crans-Montana, è stata ascoltata dalla procura dopo il lungo interrogatorio del marito Jacques Moretti. L’interrogatorio si inserisce nelle indagini sulla tragedia di Capodanno, in cui 40 persone hanno perso la vita e 116 sono rimaste ferite. Jessica ha dichiarato di non essere scappata e di aver consigliato ai ragazzi di mantenere le bottiglie inclinate, chiarendo il suo ruolo in quegli eventi.

Dopo il lungo interrogatorio del marito Jacques Moretti, anche Jessica Maric, comproprietaria del Constellation – il locale in cui la notte di Capodanno hanno perso la vita 40 persone e 116 sono rimaste ferite – è stata ascoltata ieri dalla procura. Un’audizione durata dieci ore, durante la quale è stata ricostruita, secondo per secondo e minuto dopo minuto, la sequenza degli eventi a partire dall’1:26 del primo gennaio. «Non sono scappata, ma mi sono precipitata fuori per chiamare i soccorsi », ha detto l’imprenditrice alla procuratrice aggiunta del Cantone Vallese Christine Seppey e agli avvocati delle famiglie delle vittime, cercando di allontanare il sospetto, e un eventuale accusa, di omissione di soccorso.🔗 Leggi su Open.online

“Non sono scappata dal Constellation, volevo chiedere aiuto”. La versione di Jessica Moretti sulla strage di Crans-MontanaJessica Moretti, proprietaria del locale coinvolto nella tragedia di Crans-Montana, ha spiegato di non essere fuggita ma di aver cercato aiuto durante l’incendio.

“Ho sentito un movimento di folla. Ho visto una fiamma arancione e ho urlato”, le parole di Jessica Moretti ai pm svizzeri sul rogo di Crans MontanaJessica Moretti ha raccontato ai pubblici ministeri svizzeri di aver avvertito un movimento di folla e di aver notato una fiamma arancione vicino al bar e ai tavoli 60-61 durante l’incendio di Crans Montana.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Crans Montana, Jessica Moretti sarebbe scappata dal rogo - Ore 14 del 07/01/2026

Argomenti discussi: Crans-Montana: niente domiciliari per Jessica Moretti. 'L'Italia parte civile'; Crans Montana, la fuga di Jessica: Ero nel panico. Sono andata dai miei figli; Ho sentito un movimento di folla. Ho visto una fiamma arancione e ho urlato, le parole di…; Jessica Moretti e l’ossessione per l’incasso: Sveglia, servono 100 mila franchi.

Crans-Montana, Jessica Moretti in procura: Non sono scappata dal ConstellationSecondo dopo secondo, un minuto dopo l'altro, a partire dalle 1:26 del primo gennaio: la cronologia della tragedia del Constellation, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite, è stata ripe ... gazzettadiparma.it

Crans-Montana, anche Jessica Moretti nega tutto: «Ho detto ai ragazzi di stare attenti, di tenere le bottiglie inclinate». L'interrogatorioÈ stato il turno di Jessica Maric Moretti. In un lungo interrogatorio di 10 ore a Sion, nella giornata di mercoledì 21 gennaio, è stata ripercorsa e scandagliata la ... msn.com

A Trieste un gesto di bellezza diventa solidarietà: si donano i capelli per realizzare parrucche mediche destinate agli ustionati di Crans-Montana Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wc - facebook.com facebook

Crans Montana, retroscena sugli interrogatori dei Moretti: le ipoteche e la licenza pagata 1 franco x.com