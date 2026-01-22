Crans-Montana il fratello di Sofia ricoverata a Milano | A Niguarda sentiamo tutti come una famiglia Abbiamo paura dei luoghi chiusi dopo quello che è successo

Crans-Montana, con il fratello di Sofia ricoverato a Milano, vive un momento di preoccupazione e solidarietà. La famiglia trascorre le giornate presso il Centro Grandi Ustionati di Niguarda, dove la più piccola è assistita dopo l’incidente a Le Constellation. La vicinanza e il sostegno tra i familiari sono fondamentali in questa fase, mentre affrontano le sfide legate alla salute e all’incertezza dei prossimi giorni.

«Molti fra noi hanno scoperto di avere una grandissima paura dei luoghi chiusi. Appena entriamo in luoghi sotterranei, come i parcheggi o anche alcune palestre, cerchiamo subito l’uscita di sicurezza. L’ospedale ci garantisce un aiuto psicologico» continua. Racconta che la sorella ha momenti di risveglio in terapia intensiva gestiti dai medici. Lui e il resto della famiglia le parlano molto. «Noi non abbiamo casa a Crans. Sofia era ospite di Francesca, sua compagna di classe. Io e Alice avevamo lavorato fino a Capodanno e abbiamo deciso di partire all’ultimo e per fortuna, così eravamo lì» dice della notte dell'incendio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

