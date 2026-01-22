Crans Montana parla il fratello di Sofia ora ricoverata al Niguarda | La sua guarigione impiegherà anni e svela come sta

Dopo l’incidente di Crans Montana, il fratello di Sofia, ora ricoverata al Niguarda, ha fornito aggiornamenti sulle sue condizioni. Mattia ha spiegato che il percorso verso la guarigione sarà lungo, stimando diversi anni di recupero. Questa comunicazione fornisce un quadro chiaro e sobrio dello stato di Sofia, sottolineando la complessità del suo intervento e i tempi necessari per il suo pieno recupero.

Dopo la tragedia a Crans Montana come sta Sofia? A parlare è suo fratello Mattia al CorSera Dopo la tragedia a Crans Montana, le famiglie dei ragazzi delle vittime vivono tra momenti di angoscia e di lieve sollievo. Mattia, il fratello della sedicenne Sofia, tutti i giorni insieme ai suoi genitori e all’altra sorella, si reca al Centro grandi ustionati al Niguarda di Milano. Al Corriere della Sera, Mattia ha raccontato che dopo l’accaduto a Crans Montana e il ricovero in ospedale di Sofia, trascorrono tutta la giornata in ospedale per starle il più vicino possibile. Mattia ha rivelato che sarà un processo molto lungo, purtroppo: «Non si parla di mesi ma di anni. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Crans-Montana: l'arrivo al Niguarda di Milano di Sofia, la 15enne gravemente ferita nell'incendioSofia, 15 anni, vittima di un grave incendio a Crans-Montana, è stata trasportata da Losanna all’ospedale Niguarda di Milano.

Crans Montana: padre sedicenne al Niguarda, mio figlio sta male ma e’ vivoA Crans Montana, un ragazzo di sedici anni si trova attualmente ricoverato al Niguarda.

Autopsie superficiali. Crans-Montana, parla il legale di Chiara Costanzo«Autopsie molto superficiali, abiti restituiti alle famiglie e rinuncia all'esame della salma da parte della Procura». Sono le osservazioni espresse

