Crans-Montana, il fratello di Sofia: “L’abbiamo riconosciuta dalle unghie, le serviranno anni per guarire”. In questi momenti difficili, le famiglie vivono l’attesa negli ospedali, tra silenzio e luci intermittenti, mentre i giovani coinvolti nell’incidente affrontano un percorso di recupero lungo e complesso. La storia evidenzia il dolore e la speranza di chi si confronta con eventi tragici, in una realtà fatta di attese e speranza di miglioramento.

Il silenzio pesante degli ospedali, le luci intermittenti dei corridoi e le ore che sembrano non passare: così trascorrono i giorni i familiari dei giovani rimasti coinvolti in un tragico incidente. Le vite di intere famiglie sono state stravolte da un attimo di violenza improvvisa, e la quotidianità è ora scandita da monitor, cure mediche e una tensione costante che non lascia spazio a distrazioni. Ogni gesto, ogni sguardo, è dedicato ai ragazzi feriti, nella speranza di piccoli segnali di miglioramento. Tra la paura e la speranza, i legami familiari si rafforzano. Mattia Donadio, 26 anni, racconta con voce ferma e occhi stanchi come la presenza accanto ai suoi cari sia diventata una priorità assoluta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

