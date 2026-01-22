Crans-Montana il fratello di Sofia | L' abbiamo riconosciuta dalle unghie le serviranno anni per guarire Ora ho paura dei luoghi chiusi

Crans-Montana, con le sue montagne, è al centro di una vicenda che coinvolge Sofia e suo fratello. Dopo l’incidente, si parla di un lungo percorso di guarigione, segnato anche da timori legati ai luoghi chiusi. Le famiglie dei feriti vivono momenti difficili, tra silenzi pesanti e attese interminabili negli ospedali, dove l’incertezza si mescola alla speranza di vedere presto i propri cari riprendersi.

Il silenzio pesante degli ospedali, le luci intermittenti dei corridoi e le ore che sembrano non passare: così trascorrono le giornate i familiari dei ragazzi rimasti feriti nell’incendio di Crans-Montana. Mattia Donadio, 26 anni, fratello di Sofia, 16 anni, una delle studentesse del Liceo Virgilio, è costantemente al Centro Grandi Ustionati di Niguarda con i genitori e la sorella Alice. Non c’è spazio per staccare lo sguardo dai monitor, per distogliersi dalla presenza dei medici: ogni momento è scandito dalla tensione e dalla necessità di essere vicini. Crans-Montana, anche Jessica Moretti nega tutto: «Ho detto ai ragazzi di stare attenti, di tenere le bottiglie inclinate». 🔗 Leggi su Leggo.it

