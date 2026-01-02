Incendio a Crans-Montana Bertolaso | Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano
Un incendio a Crans-Montana ha causato il ferimento di sette giovani italiani, ricoverati in Svizzera. Bertolaso ha riferito che, da ieri sera, tre ragazzi sono stati trasferiti in Italia, tra cui una donna di circa 30 anni e due 15enni. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno monitorando l’evolversi degli eventi per garantire assistenza e supporto ai coinvolti.
(Adnkronos) – "Abbiamo ricoverato da ieri sera tre ragazzi, una giovane quasi 30enne e gli altri sono 2 ragazzini 15enni. Oggi stiamo organizzando tutto il trasbordo dei giovani ospiti italiani che sono ricoverati nei vari ospedali della Svizzera. La parte significativa di questa iniziativa è stata aver inviato questo gruppo di nostri tecnici che è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
