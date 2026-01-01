Crans-Montana Bertolaso | Al Niguarda tre ragazzi italiani feriti
Tre giovani italiani sono stati ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano dopo un incidente avvenuto durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. L’incidente si è verificato in un locale della stazione sciistica e i ragazzi sono stati trasportati d’urgenza con l’elisoccorso. La vicenda è al momento oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.
Tre ragazzi italiani sono stati trasportati con l’elisoccorso all’ ospedale Niguarda di Milano in seguito alla tragedia avvenuta la notte di Capodanno in un locale della stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Il bilancio è di decine di morti e centinaia di feriti. “Si tratta di tre giovani: una ragazza che non ha neanche 30 anni e due giovanissimi di 16 anni. Sono intubati, quindi in condizioni serie, non gravissime. Abbiamo richiamato tutto il personale e predisposto 18 posti letto per eventuali ulteriori necessità”, ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso specificando che la Regione è in contatto anche con gli ospedali di Berna e Zurigo dove sono ricoverati altri due italiani in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it
