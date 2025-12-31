Riduzione costi delle Municipalità avviato l' iter presso il Consiglio comunale di Napoli

Il Consiglio Comunale di Napoli ha avviato l’iter per la riduzione dei costi delle Municipalità, approvando con voto a maggioranza la delibera n°450. La decisione, presa durante l’ultima seduta dell’anno, mira a contenere le spese dell’attività amministrativa e politica nelle dieci Municipalità della città. Questo passo rappresenta un tentativo di ottimizzare le risorse pubbliche e migliorare l’efficienza dei servizi locali.

