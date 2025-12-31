Riduzione costi delle Municipalità avviato l' iter presso il Consiglio comunale di Napoli
Il Consiglio Comunale di Napoli ha avviato l’iter per la riduzione dei costi delle Municipalità, approvando con voto a maggioranza la delibera n°450. La decisione, presa durante l’ultima seduta dell’anno, mira a contenere le spese dell’attività amministrativa e politica nelle dieci Municipalità della città. Questo passo rappresenta un tentativo di ottimizzare le risorse pubbliche e migliorare l’efficienza dei servizi locali.
Il Consiglio Comunale di Napoli, nel corso dell'ultima seduta dell'anno del 30 dicembre, ha avviato, con un voto a maggioranza, il percorso di approvazione della delibera n°450 per l’adozione di misure volte al contenimento dei costi dell’attività amministrativa e politica nelle dieci. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Cassino, consiglio comunale straordinario, Cavaliere: “Non neghiamo le criticità, ma abbiamo già avviato la svolta”
Leggi anche: Forza Italia porta il progetto comunale delle tate in consiglio comunale
(A.B.) «In tre anni riusciremo ad ottenere una riduzione dei costi di circa - È la promessa di Federico Dianin, presidente del più grande Consorzio agrario d'Italia, il Consorzio del ... ilgazzettino.it
#Napoli- Il Consiglio comunale ha avviato l' iter per la riduzione dei costi delle Municipalità #Cronaca #Municipalità #Costi #Riduzione #Iter #Consiglio #Comune #NanoTV - facebook.com facebook
"La strategia nella stagione di John Elkann è stata fallimentare: la riduzione dei costi non è bastata; l’approccio digitale è stato poco giornalistico, con molti canali verticali pensati per gli inserzionisti più che per i lettori, le identità dei singoli giornali sono state st x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.