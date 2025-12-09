Dall’idea di Ginevra e Andrea nasce il club della corsa | L’attività fisica è il modo perfetto per creare nuove relazioni

Nasce a Ferrara il club della corsa, ideato da Ginevra e Andrea, per promuovere l’attività fisica come occasione di socializzazione. Nonostante l’arrivo del freddo, l’entusiasmo dei giovani per la corsa rimane vivo, dimostrando come lo sport possa unire le persone e mantenere alta l’energia della comunità.

Ferrara, 9 dicembre 2025 – Anche con l’arrivo del freddo, nella nostra città l’energia non si spegne: la corsa continua a riscaldare l’entusiasmo dei più giovani. Ginevra Borsetti e Andrea Trombelli, i fondatori del ‘Ferrara social running club’, hanno trasformato le loro sessioni di allenamento individuali in modo da coinvolgere anche gli altri, dimostrando che l’attività fisica è il modo perfetto per coniugare nuove relazioni. Lanciato appena a fine ottobre, il club ha rapidamente conquistato l’entusiasmo di diversi ragazzi, offrendo un nuovo e originale punto di ritrovo che prima mancava. Il loro segreto? Unire la disciplina della corsa al piacere della socialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it