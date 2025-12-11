Ora potrai creare il tuo corto Disney con due righe | l'accordo con OpenAI

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenAI e Disney hanno annunciato una collaborazione da un miliardo di euro, consentendo agli utenti di Sora, il generatore di video di OpenAI, di utilizzare personaggi di Disney, Pixar, Marvel e Star Wars per creare cortometraggi personalizzati in modo semplice e innovativo.

Il colosso dell’intrattenimento americano e l’azienda di sviluppo di intelligenza artificiale hanno siglato un accordo da un miliardo di euro che permetterà agli utenti di Sora, il generatore di video di OpenAI, di utilizzare i personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars per creare nuovi contenuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

A Roma potrai creare il tuo peluche da zero: apre il negozio di giocattoli più antico al mondo - Sta per aprire un negozio dove creare un peluche personalizzato: si trova a Roma ed il punto vendita è già a Londra e Milano Grandi e piccoli ne sono sempre stati innamorati, con ognuno vi è un ... Segnala funweek.it