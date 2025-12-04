Moda e caporalato i sindacati contro i grandi marchi | Stop al ‘salva committenti’

L’inchiesta della Procura di Milano sull’ipotizzato caporalato nelle filiere della moda, che ha portato i carabinieri del Nucleo per la Tutela del Lavoro a chiedere documenti e atti a 13 grandi gruppi del settore, accende nuovamente i riflettori sul sistema degli appalti e subappalti. A sottolinearlo sono le segreterie generali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, che leggono l’azione della magistratura come una conferma delle criticità da loro denunciate da tempo. “L’inchiesta della Procura milanese sul caporalato, che ieri ha portato i carabinieri del nucleo per la Tutela del Lavoro nelle sedi di 13 grandi Gruppi della Moda è l’ennesima conferma delle nostre denunce sulla diffusa illegalità nella catena degli appalti e dei subappalti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Moda e caporalato, i sindacati contro i grandi marchi: “Stop al ‘salva committenti’”

