Corona show in tribunale contro il ricorso di Signorini La sfuriata su Mediaset e i Berlusconi | Mi chiudono i social? Io ti rovino

Fabrizio Corona si è presentato in tribunale a Milano in occasione dell’udienza civile relativa al ricorso di Alfonso Signorini, che mira a bloccare la trasmissione e la diffusione del programma

Fabrizio Corona si è presentato in Tribunale a Milano per l’udienza civile sul ricorso promosso da Alfonso Signorini, che chiede di bloccare la messa in onda e la diffusione del format Falsissimo. E, come prevedibile, trasforma l’ingresso in aula in un attacco frontale contro quello che definisce un tentativo di censura. «Non c’è differenza tra l’editto bulgaro di Berlusconi e questa roba qua, che cambia? Lo facevano con Biagi, Santoro e Luttazzi che avevano il potere di comunicazione in quel momento e siccome oggi io ho il potere dei social, con una piattaforma libera, lo fanno con me. Voi giornalisti dovreste urlare allo scandalo», ha detto Corona ai cronisti prima dell’udienza.🔗 Leggi su Open.online

Caso Signorini, Corona e la denuncia di Mediaset: “Contro di me nuovo editto bulgaro, io li rovino”Fabrizio Corona commenta le recenti tensioni con Mediaset, riferendosi a un presunto

Mediaset querela Corona, l’accusa sulle minacce ai Berlusconi e Signorini: «Non deve più usare i social»Mediaset ha presentato una querela contro Fabrizio Corona presso la procura di Milano, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte ai vertici dell’azienda e ai conduttori.

