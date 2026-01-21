Mediaset querela Corona l’accusa sulle minacce ai Berlusconi e Signorini | Non deve più usare i social

Mediaset ha presentato una querela contro Fabrizio Corona presso la procura di Milano, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte ai vertici dell’azienda e ai conduttori. La disputa nasce da comportamenti considerati inappropriati sui social media da parte dell’ex paparazzo, che ora rischia conseguenze legali. La vicenda evidenzia le tensioni tra Corona e le società di produzione televisiva nel rispetto dei limiti di comunicazione online.

Arriva in procura a Milano lo scontro tra Mediaset e Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è stato denunciato dall’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e di propri conduttori. La querela arriva dopo le puntata del format di Corona “Falsissimo”, in cui era stato preso di mira Alfonso Signorini accusati di aver messo in piedi «un sistema di ricatti e favori sessuali» per partecipare a programmi in Tv. Il direttore di Chi e conduttore Mediaset è indagato dalla stessa procura di Milano per estorsione e violenza sessuale, dopo la d enuncia dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno.🔗 Leggi su Open.online

Fabrizio Corona denunciato da Mediaset per diffamazione e minacce, chiesto il divieto di usare i socialMediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce, in seguito alle recenti vicende legate al caso Signorini.

Il vero obiettivo di Corona? È Marina Berlusconi, non Alfonso Signorini. L’ex paparazzo: «Lui è l’uomo più importante di Mediaset» – Il videoIn un’intervista recente, Massimo Giletti invita a riflettere oltre le accuse di Fabrizio Corona, suggerendo che il suo vero obiettivo potrebbe essere Marina Berlusconi piuttosto che Alfonso Signorini.

