Corona non molla e annuncia altri nomi | Non ho paura degli arresti e dei processi Se mi gira faccio un partito

Fabrizio Corona conferma il suo impegno nel panorama mediatico, affermando di non temere eventuali conseguenze legali. In un messaggio diretto, annuncia l’intenzione di proseguire la sua attività senza esitazioni, sottolineando il rispetto per la libertà di stampa. La sua posizione si inserisce in un contesto di continua attenzione pubblica, con l’obiettivo di mantenere viva la propria voce nel dibattito pubblico.

Fabrizio Corona non molla la presa e annuncia un nuovo tsunami. “Esiste la libertà di stampa e andrò avanti come ho sempre fatto”. Si dice pronto a fare nuovi nomi dopo aver fatto più puntate di Falsissimo sul presunto ‘sistema Signorini’ su cui ora indaga la Procura di Milano. Presente all’udienza civile durante la quale la difesa del conduttore tv ha chiesto di bloccare la prossima puntata di Falsissimo, torna a sparare a zero. “Si accusa Corona di aver fatto milioni su questa cosa qua. Quale è il problema di guadagnare? È una vendetta mirata? No. Ho un motivo per cui sono andato contro Signorini? No. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Fabrizio Corona ha dichiarato di voler continuare a parlare e a fare nomi, sottolineando il suo impegno per la libertà di stampa.

Signorini ha denunciato Google per la presenza di contenuti non rimossi, mentre Corona si mostra determinato a continuare le denunce e a fare altri nomi.

Esiste la libertà di stampa e andrò avanti come ho sempre fatto. Fabrizio Corona non si ferma ed è pronto a fare nuovi nomi dopo aver fatto più puntate sul presunto 'sistema Signorini'.

