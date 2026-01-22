Tv | Corona ' andrò avanti e farò altri nomi non ho paura dei processi'

Fabrizio Corona ha dichiarato di voler continuare a parlare e a fare nomi, sottolineando il suo impegno per la libertà di stampa. Dopo aver trattato il presunto 'sistema Signorini', si dice determinato a proseguire le sue rivelazioni, nonostante le eventuali implicazioni legali. Corona si mostra deciso e pronto ad affrontare eventuali processi, affermando di non aver paura di andare avanti.

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "Esiste la libertà di stampa e andrò avanti come ho sempre fatto". Fabrizio Corona non si ferma ed è pronto a fare nuovi nomi dopo aver fatto più puntate sul presunto 'sistema Signorini' su cui ora indaga la Procura di Milano. Presente all'udienza civile - prima di essere invitato a uscire - con cui la difesa del conduttore tv ha chiesto di bloccare la prossima puntata di 'Falsissimo', Corona non molla e sui nomi già spoilerati - come la conduttrice Mediaset Maria De Filippi - non indietreggia. "Si accusa Corona di aver fatto milioni su questa cosa qua, quale è il problema di guadagnare? E' una vendetta mirata? No. 🔗 Leggi su Iltempo.it

