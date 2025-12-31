Botti illegali e articoli natalizi pericolosi controlli della Finanza nel Foggiano | scattano sequestri e sanzioni

La Guardia di Finanza di Foggia ha effettuato controlli sul territorio, sequestrando circa 13.000 articoli natalizi e botti illegali. Le verifiche, svolte nei comuni di Foggia, Lucera, Vieste e San Nicandro Garganico, hanno portato a sanzioni e sequestri, per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative vigenti. Un intervento importante per prevenire rischi e tutelare il mercato durante il periodo festivo.

Nei giorni scorsi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia ha condotto controlli mirati sul territorio provinciale, con interventi nei comuni di Foggia, Lucera, Vieste e San Nicandro Garganico, che hanno portato al sequestro di circa 13mila articoli natalizi non conformi agli.

