Catania maxi operazione della Polizia a San Cristoforo | sanzioni per oltre 22 mila euro e numerosi controlli

Controlli a tappeto nel quartiere. La Polizia di Stato di Catania ha portato a termine una vasta operazione di controllo nel quartiere San Cristoforo, nell'ambito dei servizi straordinari di prevenzione, vigilanza e contrasto alla criminalità e all'illegalità diffusa. L'intervento è stato coordinato dalla Squadra Volanti con il supporto delle Moto Volanti, della Squadra Cinofili dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia Orientale" e degli agenti del settore "annona" della Polizia Locale. Verifiche negli esercizi commerciali.

