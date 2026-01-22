La sfida tra Vigor e Ostiamare si avvicina, con alcune assenze importanti per la squadra di casa. Pesaresi è ancora indisponibile, mentre Tomba sta affrontando problemi alla caviglia. La Vigor dovrà fare a meno di alcuni dei suoi punti di riferimento, ma si prepara comunque a dare il massimo in questa partita.

Pesaresi è ancora fermo ai box, Tomba invece è alle prese con dei problemi alla caviglia. La Vigor dovrà fare a meno di alcune delle sue bandiere contro l’ Ostiamare. Fortunatamente però mister Clementi potrà contare su Enrico Magi Galluzzi, anche lui autentico simbolo vigorino e baluardo della difesa. "Mi aspetto una bella partita – dice il centrale rossoblu -. L’Ostiamare è la capolista, ma la Vigor sta vivendo un periodo d’oro grazie ai 6 risultati utili consecutivi. Il morale è alto, ci stiamo allenando con grande intensità e coviamo il desiderio di vendicare la bruciante sconfitta dell’andata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Contro l’Ostiamare la Vigor dirà la sua"

L’omicidio di Fabio Ravasio, dopo rinvii e ritardi la “mantide” Adilma dirà la sua verità in tribunaleLunedì 19 si riapre il processo per l’omicidio di Fabio Ravasio a Parabiago, Milano.

Leggi anche: Ederson Juve, possibile ritorno di fiamma per il brasiliano! A fine stagione dirà addio all’Atalanta, già fissato il prezzo per la sua cessione: la cifra

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: L’Ostiamare fa cinquina contro il San Marino in casa e allunga il passo in vetta alla Serie D; Albalonga calcio, l’analisi di mister Mussoni: Il pari con l’Ostiamare ci sta stretto; Calcio, l’Ostiamare ospita il San Marino e confida nei gol del bomber Cardella; Ostiamare, D'Antoni: Concentrati su noi stessi, San Marino verrà qui agguerrito.

Maceratese ancora ko contro la capolistaSERIE D - La formazione di mister Possanzini perde 1-3 contro l'Ostiamare La prima del 2026 all'Helvia Recina-Pino Brizi è amara per la Maceratese che si arrende alla capolista Ostiamare che vince in ... youtvrs.it

Il Termoli non sfigura ma perde 1-0 contro l'OstiamareAll'Ostiamare basta un gol nei minuti iniziali per espugnare il Cannarsa e confermarsi in testa al girone F di serie D. Il Termoli esce sconfitto uno a zero, ma avrebbe meritato qualcosa in più. La ... rainews.it

Il punto sul di #Under15 Elite L'Ostiamare batte il Trastevere, vittoria pazza per la TOR TRE TESTE e occhio alla Vigor Perconti che mette nel mirino il terzo posto - facebook.com facebook