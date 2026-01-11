L’omicidio di Fabio Ravasio dopo rinvii e ritardi la mantide Adilma dirà la sua verità in tribunale

Lunedì 19 si riapre il processo per l’omicidio di Fabio Ravasio a Parabiago, Milano. Dopo rinvii e ritardi, sarà ascoltata in tribunale Adilma Pereira Carneiro, considerata la mente dell’omicidio. Il suo intervento rappresenta un passaggio cruciale per chiarire i motivi e le dinamiche di un caso che ha suscitato attenzione e interesse nella comunità locale.

Parabiago (Milano) – Torna in aula lunedì 19 il processo per l'omicidio di Fabio Ravasio. Sarà uno dei momenti più attesi: l'interrogatorio di Adilma Pereira Carneiro, che gli inquirenti considerano la "mantide di Parabiago", mente del piano omicida. Dopo mesi di rinvii, slittamenti e tensioni, la protagonista più controversa del procedimento parlerà davanti alla Corte d'Assise di Busto Arsizio. L'omicidio di Ravasio. Il caso risale al 9 agosto 2024 quando Ravasio, 35 anni, venne travolto mentre percorreva in bici via Vela. Quello che appariva un tragico investimento da parte di un pirata si è rivelato un omicidio costruito con cura.

