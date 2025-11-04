Col rientro di Lukaku sta a Hojlund decidere se sparire in panchina o mettere in difficoltà Conte Gazzetta

Il Napoli sta per rivedere la luce. Dopo un avvio di stagione contrastato da moltissimi infortuni in cui Conte ha dovuto ridisegnare più e più volte la squadra, sembra che tutte le pedine stiano tornando a posto. Potrebbe interessarti: Lukaku mira al rientro a dicembre e a scendere in campo in tutte le competizioni “Con il belga sulla strada del rientro, pur non immediato, sta a Hojlund decidere se sparire tra le opzioni in panchina o mettere in gradita difficoltà Conte. Con lo United aveva firmato 5 reti nella coppa più importante, in 6 apparizioni. A Copenaghen, casa sua, due anni fa quasi esatti segnò grazie a un assist di McTominay. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Col rientro di Lukaku sta a Hojlund decidere se sparire in panchina o mettere in difficoltà Conte (Gazzetta)

