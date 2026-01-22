Consob alta tensione Lega-azzurri Dopo lo stop a Freni è bagarre

Il confronto tra Forza Italia e Lega sulla presidenza della Consob continua a generare tensioni tra i due schieramenti politici. Dopo lo stop alla candidatura di Freni, la discussione rimane aperta, riflettendo le difficoltà di trovare un accordo condiviso. La questione evidenzia le sfide politiche in atto e le implicazioni per la governance dell’autorità di vigilanza, in un contesto di crescente attenzione pubblica e istituzionale.

Roma, 22 gennaio 2026 – Il braccio di ferro sulla presidenza della Consob tra Forza Italia e Lega resta apertissimo. Ma, più di un esponente azzurro e il leader di ‘ Noi Moderati ’, Lupi, non chiudono la porta alla possibilità che sia il sottosegretario leghista all’Economia, Federico Freni, il prossimo numero uno dell’organismo di vigilanza sulla Borsa e sui mercati. Anche se dal fronte del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, non arrivano segnali di disgelo. Tanto più perché sembra che dal versante di Forza Italia si valuti con maggiore favore una soluzione tecnica e interna all’attuale Commissione, con Federico Cornelli in pole position. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Consob, alta tensione Lega-azzurri. Dopo lo stop a Freni è bagarre Consob, Lega e Forza Italia ai ferri corti: volano gli stracci sulla nomina di FreniLo scontro sulla nomina del nuovo presidente della Consob evidenzia le tensioni all’interno della maggioranza politica. Consob, Federico Freni verso la presidenzaIl Consiglio dei ministri previsto per martedì 20 gennaio 2026 potrebbe nominare Federico Freni, attuale sottosegretario all’Economia in quota Lega, come nuovo presidente della Consob. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Alta tensione Lega-Fi dopo lo stop a Freni alla Consob; Consob, alta tensione Lega-azzurri. Dopo lo stop a Freni è bagarre; Tensione in Cdm su Freni, slitta la nomina del presidente Consob; Sicurezza, Consob e trattori: Il governo litiga su tutto per un pugno di poltrone. Consob, alta tensione Lega-azzurri. Dopo lo stop a Freni è bagarreMolinari: C’era un accordo di massima che Forza Italia ha messo in discussione. Ma andiamo avanti. Replica Nevi: Bugie. Recuperiamo uno spirito di leale cooperazione altrimenti le cose non funziona ... quotidiano.net Alta tensione tra Lega e Forza Italia sulla ConsobStop a Freni, accuse incrociate nella maggioranza. Report denuncia un presunto software spia nelle procure, il Pd chiede chiarimenti a Meloni ... altarimini.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.