Concorso infanzia e primaria PNRR3 prova orale Le convocazioni

Sono state comunicate le prime convocazioni per la prova orale del concorso per l'infanzia e primaria PNRR3, secondo il DDG n. 23982025. La convocazione è riservata ai candidati che hanno ottenuto il voto minimo e sono stati ammessi alla prova orale. In questa fase, è importante verificare attentamente le comunicazioni ufficiali per conoscere data, ora e sede dell’appuntamento.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. ADAA Convocazione prova orale (I parte per la Regione Abruzzo) fino a giorno 04.03.2026 – I candidati sono tenuti a presentarsi nelle rispettive sedi d’esame muniti di un documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE

