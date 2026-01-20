Concorso infanzia e primaria PNRR3 prova orale Le convocazioni

Sono state inviate le prime convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3, secondo il DDG n. 23982025. Le convocazioni sono riservate ai candidati che hanno superato il voto minimo e sono inseriti nel gruppo degli ammessi alla prova orale. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di selezione, consentendo ai candidati di prepararsi per la prova successiva.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. ADAA Convocazione prova orale (I parte per la Regione Abruzzo) fino a giorno 04.03.2026 – I candidati sono tenuti a presentarsi nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

