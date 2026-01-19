Concorso infanzia e primaria PNRR3 prova orale Le convocazioni

Sono disponibili le prime convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3, come previsto dal DDG n. 23982025. La convocazione viene inviata ai candidati ammessi, ovvero coloro che hanno raggiunto il voto minimo richiesto. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di selezione, che permette di proseguire nel processo di valutazione e di avanzare verso l’esito finale.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. ADAA Convocazione prova orale (I parte per la Regione Abruzzo) fino a giorno 04.03.2026 – I candidati sono tenuti a presentarsi nelle rispettive sedi d’esame muniti di un documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso infanzia e primaria PNRR3, arrivano le convocazioni prova orale. [AGGIORNATO con Calabria]

Sono state pubblicate le prime convocazioni per la prova orale del concorso DDG n. 23982025, relativo al concorso infanzia e primaria PNRR3. Le convocazioni sono inviate ai candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo e sono inseriti nel gruppo degli ammessi. La comunicazione include anche aggiornamenti per la regione Calabria. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e istruzioni sulla procedura.

Concorso infanzia e primaria PNRR3, arrivano le convocazioni prova orale. [AGGIORNATO con Puglia]

Sono state pubblicate le prime convocazioni per la prova orale del concorso DDG n. 23982025, riservato alla scuola dell'infanzia e primaria, nell'ambito del PNRR3. Le convocazioni sono inviate ai candidati che hanno superato il voto minimo e sono ammessi alla fase orale. Questa comunicazione rappresenta un passo importante nel percorso di selezione, con aggiornamenti anche per la regione Puglia.

CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE

